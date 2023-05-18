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11:43

Политика

В МИД КНР заявили, что Украина не должна стать линией противоборства крупных держав

Фото: depositphotos/jackmalipan

Украина не должна стать площадкой для противоборства крупных держав. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя призыв бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.

"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами", – цитирует его ТАСС.

Дипломат призвал все страны проявить сдержанность и не допускать шагов, ведущих к усугублению кризиса. По его словам, для обеспечения стабильности в Европе необходимо путем диалога и консультаций построить новую сбалансированную архитектуру безопасности. В этом вопросе, уверен он, не поможет расширение военных блоков.

"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран", – подчеркнул Вэньбинь.

Ранее в интервью изданию The Economist Киссинджер заявил, что Украину необходимо принять в НАТО из-за неопытности ее руководства. Это, по его мнению, лишит Киев возможности самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям, поскольку сам он не согласится прекратить конфликт на текущих позициях.

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