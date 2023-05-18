Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

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Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы из-за деструктивной линии в отношении страны, заявил глава пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы", – приводит ТАСС заявление Глаза.

Как объяснил дипломат, ЕС избрал курс на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Белоруссии. Таким образом Совет Европы сделал все, "чтобы разрушить достижения предыдущих лет", резюмировал Глаз.

На саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая страны ЕС обвинили Белоруссию в депортации украинских детей.

Ранее Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг вызван поставками Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном.

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не считает решение Путина блефом. Однако, по его словам, наибольшую опасность для НАТО представляет Калининградский анклав.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности". В МИД Франции также осудили решение Москвы.