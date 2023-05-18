Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер убежала с брифинга после вопроса о Трампе и России

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер покинула брифинг после вопроса о результатах расследования связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. Об этом сообщает The Daily Mail.

Спецпрокурор Джон Дарэм несколько дней назад опубликовал доклад, в котором более чем на 300 страницах было доказано, что ФБР задействовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы инициировать расследование о связях Трампа с российской стороной.

В ходе брифинга журналист задал вопрос Жан-Пьер о реакции Белого дома на этот доклад. Пресс-секретарь не стала отвечать и переадресовала вопрос в Минюст США.

Журналист напомнил ей, что президент Джо Байден говорил, что ФБР и Минюст должны оставаться независимыми и спросил, согласен ли американский лидер с выводом Дарэма о том, что ФБР требуются кардинальные изменения.

Жан-Пьер вновь заявила, что вопрос нужно задавать Минюсту США и покинула трибуну, отказавшись давать дальнейшие комментарии.

За этот поступок ее раскритиковали пользователи сети. Отмечается, что ранее Жан-Пьер поддерживала расследование ФБР о связях Трампа с Москвой и называла его в соцсетях "марионеткой России".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал доклад Дарэма. Он заявил, что расследования США уже не в первый раз показывают, что Россия не вмешивается в дела Вашингтона.

