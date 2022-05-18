Кадыров заявил, что в России нет необходимости проводить мобилизацию

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России нет необходимости проводить мобилизацию, однако все граждане должны мобилизоваться сами и объединиться вокруг главы государства. Такое мнение на марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание", высказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
"Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", – цитирует Кадырова ТАСС.
Он отметил, что все задачи, поставленные в ходе специальной военной операции на Украине, выполняются на 100%.
"У меня есть военная практика. <...> Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов", – выразил уверенность глава Чечни, добавив, что в настоящий момент ситуация спокойная.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине.
До этого в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию в День Победы. Комментируя эти сведения, представитель Кремля назвал подобные публикации "чушью".
Об отсутствии планов на проведение мобилизации также сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Кремле заявили, что Путин не собирается вводить военное положение в РФ
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