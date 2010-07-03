Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

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Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника, сообщает ТАСС.

Указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.

"Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – цитирует ТАСС текст документа.

Указ о назначении Расмуссена своим внештатным советником Порошенко подписал в мае 2016 года.

С 2009 по 2014 год Андерс Фог Расмуссен занимал должность генсека НАТО, с 2001 по 2009 год он был главой правительства Дании.

Также стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку. Турчинов пояснил, что его шаг связан с прекращением полномочий Петра Порошенко на посту президента Украины.