Генсек НАТО заявил, что часть документов Пентагона не соответствуют действительности

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Некоторые секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть, не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции", – передает его слова телеканал CNN.

Столтенберг добавил, что документы никак не повлияют на действия союзников НАТО в отношении Украины.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о планах НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

После ФБР задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейр. На следующий день ему предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Тейшейру может грозить до 10 лет тюрьмы.

В СМИ отмечали, что утечка документов серьезно ударила по боеспособности Вооруженных сил Украины в преддверии весеннего контрнаступления. Журналисты подчеркнули, что в попавших в Сеть документах указаны конкретные виды вооружений, которые Запад предоставляет каждой бригаде украинской армии.

