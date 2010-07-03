В кинотеатрах разрешили требовать паспорт у зрителей

Госдума приняла закон, дающий кассирам кинотеатра и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, организаторы зрелищных мероприятий, где показывают запрещенную для детей информацию, обязаны не допускать туда лиц младше 18 лет. Если кассир или контролер кинотеатра сомневается в возрасте посетителя, он может потребовать у него документ, позволяющий выяснить возраст.
Проектом закона также предлагается запретить продажу, прокат, аренду и выдачу из фондов общедоступных библиотек продукции с запрещенной для детей информацией лицам младше 18 лет.
В апреле был также принят закон о суверенном интернете. Он предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов, если отечественные операторы нельзя будет подключить к зарубежным корневым серверам интернета.
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