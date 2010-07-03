СМИ сообщили о тайном визите советника Трампа в Москву

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Делегация, возглавляемая советником президента США Дональда Трампа по России Фионой Хилл, приехала в Москву, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что о поездке Хилл не сообщали ни в США, ни в России.

По данным издания, Хилл встречалась с представителями Совета безопасности РФ и МИД России.

Эта поездка, как уточняется, не первая. Хилл уже приезжала в Россию в качестве советника американского лидера, однако ее визиты также не афишировались. На этом настаивал Вашингтон.

Ранее стало известно, что Агентство по международному развитию США (АМР) планирует создать структуру по противодействию влиянию России в международном пространстве. На эти цели уже запрошено из бюджета США 584 миллиона долларов.

Кроме того, в Минфине США заявили, что политика санкций в отношении России показала свою успешность и будет продолжена.

Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались.