Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках телефонного разговора обсудил с Владимиром Путиным российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.
"Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор политиков длился почти час.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в ходе телефонного разговора рассказал Шольцу о попытках Киева затянуть переговорный процесс с Москвой. По словам президента РФ, для этого украинская сторона озвучивает все новые нереалистичные предложения. Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин рассказал Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
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