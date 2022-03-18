Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках телефонного разговора обсудил с Владимиром Путиным российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

"Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор политиков длился почти час.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в ходе телефонного разговора рассказал Шольцу о попытках Киева затянуть переговорный процесс с Москвой. По словам президента РФ, для этого украинская сторона озвучивает все новые нереалистичные предложения. Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.