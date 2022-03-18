Дворкович прекращает полномочия главы фонда "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава FIDE и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович решил прекратить полномочия председателя фонда "Сколково", сообщает РИА Новости.

Как рассказали в фонде, он захотел сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках Большого Сколкова.

16 марта совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Ранее Дворкович осудил операцию России на Украине. В интервью западным СМИ он отметил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а гражданам необходимо запретить представлять свои страны на турнирах.

После этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал немедленно уволить Дворковича с поста председателя фонда "Сколково". Турчак высказал мнение, что заявления Дворковича являются национал-предательством. По его словам, когда одни россияне сражаются за Родину, другие занимают позицию врага и действуют в его интересах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.