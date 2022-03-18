Посольство РФ потребовало от США объяснить цели Пентагона в лабораториях на Украине

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Соединенные Штаты должны объяснить цели Пентагона в лабораториях на Украине, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон", – говорится в заявлении в телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что аргументы США и обвинения в адрес России о якобы нарушениях конвенции о запрещении химического оружия не выдерживают критики, при этом сами Штаты не соблюдают свои обязательства.

В дипведомстве подчеркнули, что Москве достоверно известно о подготовке радикальными украинскими группировками под контролем спецслужб США нескольких возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей.

"Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьезную озабоченность", – подчеркнули в посольстве.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросит экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных наций по теме биолабораторий. По словам дипломата, это связано с вновь выявленными деталями и документами, которые оказались у российской стороны в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

17 марта министерство обороны России обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине, в которых, по данным ведомства, создавали компоненты биологического оружия.

Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. По данным МО РФ, США выделили лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове средства в объеме 32 миллионов долларов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.