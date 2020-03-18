Косачев прокомментировал призыв немецкого депутата снять санкции с России

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал разумным и своевременным предложение члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с РФ из-за коронавируса. Вместе с тем он призвал не ограничиваться этим.

"Вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России, речь идет о том, что в последние годы в мире накопилась практика применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН", – цитирует сенатора RT.

Он добавил, что сейчас есть уникальная возможность разорвать порочный круг, "когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результат не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица".

Ранее Гердт призвал отменить антироссийские санкции на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией.

Его позицию поддержал официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

13 марта Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении граждан России. Срок их действия – до 15 сентября. Ограничительные меры касаются 175 физических лиц и 44 организаций.