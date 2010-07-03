В Совфеде прокомментировали введение новых санкций Австралией против России

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал введение Австралией новых санкций в отношении России.

По его словам, Австралия не представляет никакого интереса у граждан России. "Никакого особого желания ехать в Австралию у нас никогда не было, теперь и не появится. Но пусть эти санкции их радуют, если они хотят быть в списке русофобских стран", – отметил сенатор в разговоре с RT.

Ранее Австралия ввела индивидуальные санкции против семи человек, причастных к "захвату кораблей ВМС Украины при попытке прохода через Керченский пролив". В частности, в списке фигурируют глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и заместитель главы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин.