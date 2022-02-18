Президент США намерен выступить по ситуации вокруг Украины – Белый дом

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Президент США Джо Байден планирует в пятницу выступить с речью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что глава американского государства намерен отчитаться об усилиях Вашингтона, в том числе дипломатических, по нормализации ситуации, а также предоставить информацию о якобы наращивании Россией военных сил у границы с Украиной.
Выступление намечено на 16:00 по местному времени (00:00 19 февраля по московскому времени). До этого Байден планирует обсудить тему Украины в ходе телефонного разговора "с трансатлантическими лидерами".
Накануне в ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками: они выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра. До этого ополченцы самопровозглашенной республики открыли огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. Об обострении ситуации в Донбассе сообщают и представители ЛНР.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти организовали массовый централизованный выезд населения Донбасса в Россию. По его словам, в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию самопровозглашенных республик.
Путин и Лукашенко прокомментировали обострение в Донбассе
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