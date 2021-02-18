МИД РФ раскритиковал позицию Латвии о запрете на въезд для Соловьева

Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev, URA.Ru
В министерстве иностранных дел РФ назвали обвинения главы МИД Латвии в адрес журналиста и телеведущего Владимира Соловьева дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, глава министерства иностранных дел Латвии мог не разобраться в контексте высказывания из-за того, что в стране заблокированы каналы группы ВГТРК.
"Вот он и придумывает чушь. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно", – заявила дипломат.
Ранее Соловьеву запретили въезд в Латвию. Руководитель местного внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс объяснил, что журналиста внесли в черный список за высказывания о Гитлере.
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