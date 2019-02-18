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18:29

МИД назвал провокацией планы по доставке в Венесуэлу "неких гуманитарных грузов"

политика

18:29

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Фото: канал Москва 24/Евгения Смолянская

Россия считает срежиссированной провокацией планы по доставке 23 февраля в Венесуэлу "неких гуманитарных грузов". Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Вопросы отпадают, если речь идет о срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели. Тогда обоснован другой вопрос, прежде всего, латиноамериканцам. Мы знаем, что непростая история региона выработала там стойкую аллергию к иностранному военному вмешательству, которое приходило, как правило, "с севера", со стороны США", – говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что ситуация в Венесуэле развивается по тревожной траектории.

Ранее стало известно о намерении США направить "гуманитарный конвой" в венесуэльский город Кукута, располагающийся на границе с Колумбией. Данный регион находится под контролем наркокартелей и других криминальных элементов. Не исключено, что при следовании гумконвоя может произойти провокация, что даст Вашингтону повод для вооруженного вмешательства в венесуэльский конфликт.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

политика

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