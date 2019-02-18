ЕС заканчивает оформлять новые санкции против России

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Процесс оформления новых санкций ЕС в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе завершится через несколько дней. Об этом сообщил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

"У нас сейчас есть политическое решение [о введении санкций], за которым последует технический процесс. Он займет несколько дней", – сказал он, передает ТАСС.

При этом Самуэльсен не стал уточнять, какие именно санкции будут введены.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС согласовал новые экономические санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Незадолго до этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России, ограничительные меры должны быть согласованы. При этом она отметила, что западные страны должны поддерживать диалог с Россией, основополагающий акт Россия – НАТО нужно соблюдать. По ее словам, с геостратегической точки зрения, Европа не заинтересована в обрыве отношений с Москвой.

В конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Судна совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.