Молдавия пожаловалась на Россию в ООН и СЕ

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Власти Молдавии обратились в ООН, СЕ и другие международные организации с жалобой на Россию. Поводом стало то, что представители государства на юго-востоке Европы на протяжении долгого времени не могли встретиться с двумя пилотами, которых освободили из плена талибов и отправили в Москву, передает РИА Новости.

Сообщения направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, кабинет еврокомиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства и центральный офис Amnesty International. Кроме того, жалоба молдавской стороны поступила Комиссару по правам человека Совета Европы.

Вертолет, который выполнял гуманитарную миссию, разбился в Афганистане в ноябре 2015 года. На его борту было 18 пассажиров и три члена экипажа. В итоге двое пилотов попали в плен к талибам.

11 февраля текущего года молдавский президент Игорь Додон сообщил, что РФ помогла вызволить двух пилотов из плена. В тот же день в Москву прибыла делегация из Кишинева, членам которой не удалось встретиться со спасенными. Это привело к тому, что российскому послу в Молдавии Олегу Васнецову вручили ноту протеста. Затем МИД Молдавии потребовал отозвать посла из России.