Калининградский губернатор распорядился выделить жилье выдворенному из Латвии пенсионеру

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил быстрее предоставить жилье российскому пенсионеру Борису Каткову, который был выдворен из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности страны. Поручение он дал на оперативном совещании кабмина региона. Об этом пишет ТАСС.

"Надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам обустраиваться", – подчеркнул он, добавив, что с просьбой предоставить служебное жилье к нему обратился ректор Балтийского федерального университета имени Канта, директором представительства которого в Риге был Катков.

Алиханов уточнил, что правительство ранее уже помогало в этой части вузу. Сейчас Катков проживает в гостиничном номере отеля "Рэдиссон", который для него сняли власти.

Доложить об исполнении поручения глава региона попросил соответствующие структуры областного правительства "сегодня-завтра".

Катков прибыл в Калининград 14 января. Его встретили в аэропорту сотрудники Балтийского федерального университета, в котором пенсионер работал с 2008 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Латвии в отношении Каткова носит провокационный характер. По мнению дипломата, этот поступок является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи.

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