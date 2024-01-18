Умеров отменил визит в Париж "по соображениям безопасности" – СМИ

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Украинский министр обороны Рустем Умеров отменил поездку во Францию "по соображениям безопасности". Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на заявление французского министерства обороны.

"Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности", – написано в материале.

Там же указывается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи.

Как говорится в статье, у министра обороны Франции Себастьяна Лекорню 18 января должна была состояться встреча с Умеровым в Париже, чтобы начать конференцию по запуску "Артиллерийской коалиции" и посетить промышленные объекты.

Ранее Лекорню сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло ожидаемых результатов. Он считает, что конфликт на Украине стал "замораживаться", однако политическая система и моральный дух в Киеве не иссекают.

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