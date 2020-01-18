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Политика

06:03

Захарова заявила о несовпадении положений Конституции США с реальностью

политика за рубежом общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в Facebook, что положения конституции США часто расходятся с реальностью.

Таким образом она ответила на замечание главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова по поводу слов министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Венедиктов указал на положение конституции США о включении международных договоров, заключенных государством, в американское законодательство.

Реплика последовала на комментарий Лаврова, который сказал, что приоритет национальной Конституции над международным правом действует во многих странах Запада, включая США.

Как объяснила Захарова, Конституция США, на самом деле, ограничивает действие международного законодательства на территории Соединенных Штатов.

По ее словам, "в США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

В качестве факта несоблюдения США международного законодательства Захарова назвала невыдачу виз представителям России для участия в мероприятиях ООН.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений.

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