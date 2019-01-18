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02:26

В Белграде поприветствовать Владимира Путина пришли около 130 тысяч человек

политика

02:26

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Около 130 тысяч человек собрались перед храмом Святого Саввы в столице Сербии, чтобы поприветствовать прибывшего в Белград Владимира Путина, передает РИА Новости.

Президент России вместе с сербским коллегой Александром Вучичем посетил крупнейший православный храм в Белграде.

Лидеры двух стран символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который позднее будет размещен в алтарной части храма.

Затем российский президент вышел к собравшимся, поблагодарил их за дружбу и сказал несколько слов на сербском.

Посещение храма главами двух стран транслировалось на больших экранах, размещенных на улице.

Собор в Белграде был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого архиепископа Сербского Саввы в 1594 году. Строительство велось с перерывами на протяжении всего 20 века.

политика

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