Путин возложил цветы к "Рубежному камню" в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Российский лидер положил у памятника красные розы с траурной лентой. Затем он какое-то время постоял у монумента и поклонился ему.

"Рубежный камень" установлен в честь бойцов, воевавших в годы блокады на так называемом Невском пятачке. Этот плацдарм на восточном берегу Невы находится напротив поселка Невская Дубровка, который был захвачен советскими войсками во время битвы за Ленинград.

В течение битвы его размеры то уменьшались, то увеличивались от 2 до 4,5 километра по фронту и до 800 метров в глубину. Последняя операция на "пятачке" помогла прорвать блокаду.