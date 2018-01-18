Путин возложил цветы к "Рубежному камню" в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области, сообщает ТАСС.
Российский лидер положил у памятника красные розы с траурной лентой. Затем он какое-то время постоял у монумента и поклонился ему.
"Рубежный камень" установлен в честь бойцов, воевавших в годы блокады на так называемом Невском пятачке. Этот плацдарм на восточном берегу Невы находится напротив поселка Невская Дубровка, который был захвачен советскими войсками во время битвы за Ленинград.
В течение битвы его размеры то уменьшались, то увеличивались от 2 до 4,5 километра по фронту и до 800 метров в глубину. Последняя операция на "пятачке" помогла прорвать блокаду.
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