В Совфеде ответили на обвинения Трампа в адрес России по теме КНДР

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг обвинения президента США Дональда Трампа о том, что Россия не помогает решать проблему северокорейского кризиса.
Он отметил, что Россия помогает с решением проблемы. Кроме того, Клинцевич считает, Северная и Южная Кореи проводят очень продуктивные консультации. По его мнению, они могут дать серьезный прогресс в плане стабилизации обстановки. "Надеяться нужно на самих себя, сейчас идет конструктивный разговор. Япония, Китай, Россия поддерживают и способствуют тому, чтобы этот разговор состоялся", – цитирует RT зампреда.
США же не участвуют в этом процессе, сказал он. Напротив, Клинцевич подчеркнул, что Штаты мешают и занимаются провокациями. "Пока что русофобия – очень востребованная валюта, и ее будут эксплуатировать до конца", – констатировал он. Трамп не стал исключением в этом случае, заключил Клинцевич.
Ранее американский лидер заявил, что Россия не помогает в урегулировании северокорейского вопроса. По его мнению, Москва также содействует Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Как полагает Трамп, это становится причиной того, что Пхеньян все ближе к созданию ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории Штатов.
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