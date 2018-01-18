В Совфеде ответили на обвинения Трампа в адрес России по теме КНДР

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг обвинения президента США Дональда Трампа о том, что Россия не помогает решать проблему северокорейского кризиса.

Он отметил, что Россия помогает с решением проблемы. Кроме того, Клинцевич считает, Северная и Южная Кореи проводят очень продуктивные консультации. По его мнению, они могут дать серьезный прогресс в плане стабилизации обстановки. "Надеяться нужно на самих себя, сейчас идет конструктивный разговор. Япония, Китай, Россия поддерживают и способствуют тому, чтобы этот разговор состоялся", – цитирует RT зампреда.

США же не участвуют в этом процессе, сказал он. Напротив, Клинцевич подчеркнул, что Штаты мешают и занимаются провокациями. "Пока что русофобия – очень востребованная валюта, и ее будут эксплуатировать до конца", – констатировал он. Трамп не стал исключением в этом случае, заключил Клинцевич.

Ранее американский лидер заявил, что Россия не помогает в урегулировании северокорейского вопроса. По его мнению, Москва также содействует Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Как полагает Трамп, это становится причиной того, что Пхеньян все ближе к созданию ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории Штатов.