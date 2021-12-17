В Белом доме заявили, что готовят новые потенциальные пакеты военной помощи Украине

Фото: Константин Сазончик/ТАСС
США готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине. Об этом рассказал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что НАТО увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Украину.
По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов НАТО в регионе, в частности Болгарии.
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