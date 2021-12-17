В Белом доме заявили, что готовят новые потенциальные пакеты военной помощи Украине

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США готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине. Об этом рассказал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – цитирует Салливана ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что НАТО увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Украину.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов НАТО в регионе, в частности Болгарии.

