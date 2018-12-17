Канадский премьер охарактеризовал Путина и Трампа

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо описал Владимира Путина словом "проблемный".

Такую характеристику российскому президенту политик дал в ходе блиц-интервью телеканалу CTV News, ведущий которого предложил описать известных мировых лидеров одним словом.

Президента США Дональда Трампа Трюдо назвал непредсказуемым. А политиком, которой Трюдо симпатизирует больше всех, стала премьер Новой Зеландии Джасинд Ардерн. Канадский политик назвал ее отличным человеком и сильным прогрессистом.

Летом 2018 года Трюдо объявил о своем участии в парламентских выборах 2019 года в качестве лидера правящей Либеральной партии.

Выборы намечены на 21 октября 2019 года. Всего в нижней палате парламента 338 кресел. Основная борьба развернется между Либеральной, Консервативной и Новой демократической партиями.