Эксперт прокомментировал заявление Лаврова о провокации Киева

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Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке Украиной провокации на границе с Крымом.

По его словам, главная цель Петра Порошенко – сорвать выборы, но чтобы удержаться у власти, ему оказалось мало инцидента в Керченском проливе, поэтому ему нужно снова совершить какой-то акт провокации.

"Порошенко и его слуги понимают, что он выиграть выборы не может. Более того, он понимает, что не имеет вообще никаких шансов уже даже отвечать на вопросы простых людей, поскольку у него нет рейтинга. Значит ему необходимо только военное положение и военная диктатура", – цитирует эксперта RT.

Соскин считает, что Порошенко хочет "напугать" мирную часть Украины, которая пока пребывает в спокойствии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что Киев готовит новую провокацию на границе с Россией. По имеющейся информации, пояснил Лавров, вооруженная провокация намечена президентом Украины Петром Порошенко на конец декабря.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не позволит Порошенко посягать на права жителей Крыма, которые они защитили в соответствии с международными нормами.

Лавров напомнил, что Порошенко согласовывает свои провокации с "западными кураторами и попечителями". Есть сведения, отметил министр, что эти "попечители" советуют президенту Украины проводить боевые действия малой интенсивности, чтобы потом "вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину".