Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

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Киев готовит новую провокацию на границе с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По имеющейся информации, пояснил Лавров, вооруженная провокация намечена президентом Украины Петром Порошенко на конец декабря. "Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю", – подчеркнул министр. По его словам, Москва не позволит Порошенко посягать на права жителей Крыма, которые они защитили в соответствии с международными нормами.

Лавров напомнил, что Порошенко согласовывает свои провокации с "западными кураторами и попечителями". Есть сведения, отметил министр, что эти "попечители" советуют президенту Украины проводить боевые действия малой интенсивности, чтобы потом "вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину".

Также Сергей Лавров обозначил перспективы в отношениях России и Украины. Глава российского МИД заверил, что войны с Украиной не будет, и отметил принципиальную разницу между киевским режимом и украинским государством.