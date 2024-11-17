Си Цзиньпин заявил Байдену, что КНР выступает за переговоры по украинскому конфликту

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Позиция Китая по украинскому конфликту заключается в содействии мирным переговорам и охлаждению ситуации. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом.

"Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации", – передает его слова ТАСС.

Кроме того, председатель КНР заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в территориальные споры в Южно-Китайском море и потворствовать провокациям.

Си Цзиньпин также назвал тайваньский вопрос, демократию, права человека, а также путь и систему Китая с его правом на развитие – четырьмя красными линиями для Китая, которые нельзя пересекать. Кроме того, он подчеркнул, что если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном.

Ранее председатель КНР на встрече с Байденом заявил, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целью Китая остаются стабильные, здоровые и устойчивые отношения между КНР и США.