Кулеба предупредил о крахе Украины в случае мира на невыгодных условиях

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в стране могут начаться недовольства и массовые беспорядки, если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев заключить мир на невыгодных для него условиях. Об этом он рассказал в интервью журналу The Economist.

"Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а [украинский лидер Владимир] Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться", – предупредил он.

Кулеба также заявил, что внутренние волнения в итоге могут привести к коллапсу страны.

В американской газете The Wall Street Journal ранее заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

При этом в Кремле данную статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.