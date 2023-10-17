Полиция проверяет статью экс-помощника президента РФ Суркова – СМИ

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Правоохранительные органы в Москве начали проверку в отношении бывшего помощника президента России Владислава Суркова из-за его статьи "Рождение Севера". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, заявитель потребовал провести проверку данной статьи на предмет соблюдения законодательства России. В сообщении не уточняется, по каким именно частям материала обнаружили нарушение.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ запрос о проверке работы Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны. Он добавил, что в его понимании поведение бывшего чиновника высокого ранга является государственной изменой. Депутат также отметил, что ему неясно, откуда у Чубайса финансовая подушка для путешествий по миру и оказания гуманитарной помощи.

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