Захарова назвала "ничтожной" резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом РФ после окончания срока его полномочий в 2024 году не имеет юридической силы и "ничтожна" для России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее данным, подобные "вбросы" являются частью информационной войны Брюсселя и Вашингтона, а также элементом вмешательства во внутренние дела России со стороны недружественных государств.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что ПАСЕ снова показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом после завершения срока его полномочий. По его словам, члены ассамблеи не осознают, что легитимность властей, в том числе и президента, определяется лишь волей граждан избирающих их, а не "заказными заключениями международных организаций".

В октябре прошлого года члены ПАСЕ в принятом заявлении по конфликту на Украине обвинили Россию в терроризме. На голосовании из числящихся в составе ассамблеи 612 депутатов присутствовали лишь 100. За принятие поправки, называющей Россию террористическим режимом, проголосовали 99 депутатов, один воздержался.

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