ХАМАС подтвердило гибель двух высокопоставленных членов в результате ударов Израиля

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Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило гибель двух своих высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов Израиля. Об этом пишет ТАСС.

По информации ХАМАС, погибли Тайсир Ибрагим, возглавлявший судебную власть движения, и Ваиль аз-Зард, проповедник из Газы.

Тайсир Ибрагим возглавлял факультет мусульманского права в Исламском университете Газы, его здание было уничтожено Армией обороны Израиля 11 октября. Ваиль аз-Зард был главой благотворительной организации Gaza Deserves Life ("Газа достойна жизни"), исламским проповедником в анклаве и являлся видным религиозным общественным деятелем ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал о его гибели в результате ударов Израиля 13 октября.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы общей разведки организации ХАМАС после нанесения ударов по Хан-Юнису, расположенному в южной части сектора Газа. Кроме того, по информации ЦАХАЛ, был уничтожен командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.

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