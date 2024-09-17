Украинские спецслужбы вызвали на допрос губернатора Вологодской области Филимонова

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции", – сообщил он.

Филимонов подчеркнул, что его опередят российские военнослужащие, у которых к "этим доморощенным полицаям" много вопросов.

"Отвечать придется всем за все. Ждать недолго", – резюмировал губернатор.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала в Крыму и Севастополе трех агентов СБУ, обученных диверсии и шпионажу. Двое из них – граждане России, один – Молдавии.

Злоумышленники планировали подрывы на территории полуострова. Среди их целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Все задержанные фигуранты дают признательные показания.