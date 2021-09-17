Apple и Google больше не смогут уклоняться от законодательства РФ – Захарова

17 сентября, 23:32
Фото: Alastair Grant/AP
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что корпорации Apple и Google смогут работать на территории страны только при соблюдении российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.
"...надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства. Если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику", – заявила дипломат.
Захарова добавила, что соответствие российским требованиям является гарантией работы ИТ-корпораций в стране.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Навальный" было удалено из онлайн-магазинов AppStore и Google Play. Его распространение было предписано ограничить в связи с постановлением Роскомнадзора.
Кроме того, российским пользователям стала недоступна функция "Частный узел" на устройствах Apple, которая позволяет скрыть свой IP-адрес. Она рассматривалась разработчиками как более удобный аналог сервисов VPN.
YouTube до сих пор не удалил около 5 тыс материалов по требованию Роскомнадзора
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