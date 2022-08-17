Эрдоган назначит посла Турции в Израиле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время назначит посла страны в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

"Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут приняты в ближайшее время", – рассказали в администрации главы Турции.

Ранее стало известно, что Израиль и Турция договорились полностью восстановить дипломатические отношения и вернуть послов. Разрыв дипломатических отношений произошел в 2018 году из-за ситуации в секторе Газа.

Накануне Минобороны РФ сообщило о нарушении Израилем линии разграничения на Голанских высотах. В своем заявлении представитель российского оборонного ведомства сослался на резолюцию Совбеза ООН.