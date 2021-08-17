Лавров заявил, что РФ не потерпит вмешательства в свои внутренние дела

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На выступлении перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела, сообщает ТАСС.

"Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", – сообщил Лавров.

Однако он подчеркнул, что если будут заметны "попытки вмешиваться" во внутренние дела страны, то РФ не оставит это без внимания.

"Таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", – заявил министр иностранных дел.

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ ведет переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации. По его словам, стороны продемонстрировали друг другу политическую волю по решению данного вопроса и в настоящее время прорабатывают его техническую часть.