Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о востребованности взаимодействия Запада и России на фоне обвала ситуации в Афганистане после ухода оттуда сил США и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

"Востребована совместная работа (РФ и Запада. – Прим. ред.) по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО", – сказал дипломат во время выступления перед студентами и преподавателями Балтийского федерального университета имени Канта.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что происходящее в Афганистане является закономерным итогом вывода войск Соединенных Штатов и НАТО. Он напомнил, что подобное уже когда-то наблюдалось в Ливии и Югославии.

По словам дипломата, Россия предлагала Североатлантическому альянсу разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но НАТО не проявил к этому интереса. Кроме того, Альянс не захотел наладить диалог с ОДКБ.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

