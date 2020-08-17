Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Нидерландах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве отметили, что подобные действия "усложняют и без того непростые двусторонние отношения", и выразили решительный протест.

Также подчеркивается, что такие инциденты нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, за ним следят, чтобы сорвать геостратегические проекты правительства. В том числе речь идет о вступлении Болгарии в еврозону и Банковский союз.