Захарова отреагировала на отказ США финансировать стабилизацию Сирии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Вашингтона урезать финансирование программ помощи для Сирии.
По словам Захаровой, нет ничего удивительного в том, что после ухода боевиков и эвакуации "Белых касок" США не желают финансировать восстановление мирной жизни на территории Сирии.
"Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", − с иронией отметила представитель российского МИД на своей странице в Facebook.
Ранее Госдеп США объявил о планах перенаправить на другие цели 230 миллионов долларов, которые должны были выделить на стабилизацию Сирии. По словам представителя ведомства Хезер Науэрт, это связано с тем, что партнеры США по коалиции уже собрали для помощи Сирии около 300 миллионов долларов.
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