Эксперты раскритиковали действия США в отношении диппредставительств РФ

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Замредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал ноту протеста Вашингтону в связи с ситуацией вокруг дипломатических представительств РФ.
Дипломат напомнил, что "приближается не очень хорошая, сомнительная дата" − год с того момента, как в сентябре 2017 года США в одностороннем порядке приняли провокационные меры в отношении зданий торгпредства РФ в Вашингтоне и российского генконсульства в Сан-Франциско. "За год, несмотря на большую разъяснительную работу, которую проводили наши дипломаты, к сожалению, этот вопрос не разъяснился, и он не снят", − посетовал эксперт в беседе с RT.
Он также не исключил, что Россия может вынести тот вопрос международное обсуждение в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Бакланова, поведение США "создает очень нехороший прецедент − прецедент злостного невыполнения норм международного права, двусторонних соглашений", а также "создает очень зыбкую ситуацию в мире".
Дипломат назвал действия Вашингтона неприемлемыми и необоснованными.
Он подчеркнул, что разъяснения, которые "пробовали дать Соединенные Штаты Америки, − это, конечно, детский лепет, и просто не достойны дипломатии и дипломатической практики членов Совета Безопасности".
Ранее Москва направила в Госдеп США ноту протеста из-за нарушений норм международного права в отношении диппредставительств РФ. Как сказано в послании российского МИД, своими действиями США посягают на принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества.
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