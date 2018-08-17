Столице необходимо отказаться от внедрения электробусов – Кумин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин заявил, что столице необходимо отказаться от внедрения электробусов, сообщает Агентство "Москва".

По словам Кумина, идея внедрения такого транспорта – "хорошая сказка" и "мечта для будущих поколений". Он отметил, что технология использования электробусов еще не отработана.

Также Кумин заявил, что вместо внедрения электробусов в столице нужно оставить троллейбусы. Он привел в пример гибридные троллейбусы из Белоруссии, которые могут ехать как с тягой, так и без нее.

"Они самоподзаряжаются от этой тяги. Эта технология отработана, поставлена на поток", – пояснил Кумин.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".