Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва готова к посредничеству в ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщает РИА Новости. Вопрос обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По его словам, в ходе совещания по видеосвязи обе стороны переговоров выразили подробное мнение по обсуждаемому вопросу.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", – заявил Песков.

Кроме этого, Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией. По его словам, тон беседы в том числе зависит от отношений главы государства с его визави.