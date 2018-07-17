Эксперт объяснил поведение Трампа на пресс-конференции с Путиным

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Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов рассказал о тактике поведения президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам эксперта, Трамп – опытный и эффективный переговорщик, передает RT. Он пояснил, что при переговорах может использоваться лесть контрагенту и поддержание приятной, доброжелательной атмосферы, создание эффекта взаимопонимания. Тактики выбираются исходя из ситуации, психологического профиля оппонента и других факторов. Американский лидер понимает это, подчеркнул Ремизов.

16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля отметил, что для страны значим выбор государства для встречи лидеров. По его мнению, дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных итогов еще следует подождать.

Как полагают западные СМИ, саммит в Хельсинки подчеркнул стремление Трампа игнорировать своих советников. Журналисты считают, что президент США боится оказывать давление на Путина.