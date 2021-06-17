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Политика

14:20

Сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий – СМИ

политика

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП, подал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации.

По его данным, Королев подал заявление в связи с состоянием здоровья. Совфед может рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании 23 июня.

Информацию прокомментировал руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков. По его словам, сейчас у него нет сведений о досрочном сложении полномочий Королева.

"Нет пока информации о том, что он подал заявление, если подал – это личное решение Олега Петровича, комментировать здесь нечего. Фамилии кандидатов губернатор региона Игорь Артамонов назовет несколько позднее, когда все это будет иметь какое-то документальное оформление", – сказал Шаршаков.

В мае в Сети появилось видео с внедорожником, который хаотично двигался по дороге. По информации СМИ, иномаркой управлял Олег Королев. Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного происшествия с сенатором. В дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение, что на улице Гагарина водитель автомобиля Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения.

Королев прокомментировал публикации в СМИ и отметил, что не садился за руль пьяным, а алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья.

Также стало известно, что партия "Единая Россия" приостановила членство Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.

В Липецке проводят проверку по факту ДТП с сенатором Олегом Королевым

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