Принятие поправок в Конституцию запустит механизм национализации элит – депутат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев прокомментировал поправки в Конституцию РФ. По его мнению, их принятие запустит механизм национализации элит.

Парламентарий считает, что все поправки в Конституцию РФ, предложенные к голосованию, "чрезвычайно важны". Он обратил внимание на поправку, согласно которой всем классам лиц, принимающим политически значимые решения, запретят иметь гражданство другой страны.

"Безусловно, важна поправка, которая запускает механизм национализации элит. Эта поправка запрещает чиновникам и должностным лицам иметь не только второе гражданство или вид на жительство за рубежом, но и заграничные активы. Как ты можешь служить на благо своей страны, если у тебя есть недвижимость и счета за рубежом, тем более гражданство? Тогда какой стране ты служишь?" – задался вопросом парламентарий.

Депутат заметил, что для России важно закрепление того факта, что семья – союз мужчины и женщины, и никак иначе. Он подчеркнул, что Россия выросла исходя из традиционных православных ценностей. То же самое касается и тех регионов, где люди традиционно исповедуют ислам, добавил Медведев.

Парламентарий также подчеркнул, что неслучайно на первое место в ряду предлагаемых конституционных новаций Владимир Путин поставил блок вопросов, связанных с суверенитетом государства.

Медведев заявил, что Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. В то же время он предположил, что многие жители столицы выберут традиционный способ голосования.

"Как показала история с коронавирусом, мы теперь многое можем сделать дистанционно. Поэтому я не вижу принципиальной разницы между дистанционным голосованием по изменению Конституции РФ и голосованием традиционным способом", – цитирует его Агентство "Москва".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Так, 1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать участок по месту постоянной регистрации горожане могут онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Помимо того, можно задать вопросы по почте info@2020og.ru.

Ранее говорилось, что МГД одобрила закон о проведении дистанционного голосования в Москве. Решение было принято в ходе заседания городского парламента.