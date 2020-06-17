Депутат ГД Смолин поддержал идею о возрождении вечерних школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что инициатива по возрождению вечерних школ является правильной. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"К сожалению, мы не знаем точно, сколько ребят у нас не заканчивает полных средних школ, а согласно российскому закону, полное среднее образование у нас обязательно и бесплатно", – рассказал парламентарий. По словам Смолина, если учащиеся не захотели своевременно окончить школу, получить среднее образование, то им надо дать шанс.

"Я сам начинал учителем вечерней школы в середине 1970-х годов. И хорошо знаю, что через вечерние школы прошло немало молодежи, которая потом сделала успешную и профессиональную карьеру", – подчеркивает депутат.

Известно, что ранее на сайте российской общественной инициативы (РОИ) появилось предложение, касающееся возрождения вечерних школ. Голосование закончится 17 июня. Данный формат поддержало более 800 человек, против него подписалось свыше 20 человек. Для того чтобы решение рассматривалось на федеральном уровне, требуется более 100 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что онлайн-выпускной российских студентов пройдет 27 июня. Организаторами выступят, помимо государственной структуры, АНО "Россия – страна возможностей" и Российский союз ректоров.