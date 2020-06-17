Министр объединения Южной Кореи объявил об отставке

10:34
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Глава Министерства по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль решил покинуть пост в связи с ухудшением отношений с КНДР, сообщает RT.
"Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений", – сказал он.
Ким Ен Чхоль выразил сожаление в связи с тем, что он не смог добиться мира и процветания на Корейском полуострове.
С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок. Эти действия оценили как враждебный акт, нарушающий мирные соглашения. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не прекратит подобную практику.
16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Вооруженные силы Кореи усилили наблюдение за соседней страной, войска находятся в состоянии повышенной готовности.
Сеул обещает принять решительные меры в ответ на любые провокационные военные действия Пхеньяна. Замначальника Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Ю Гын считает, что происшествие разрушило надежды людей, которые надеялись на развитие межкорейских отношений.
В Кремле внимательно следят за происходящим на Корейском полуостров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вызывает беспокойство. Россия призывает обе стороны к сдержанности.
Власти Южной Кореи поддерживают тесный контакт с другими государствами, в том числе с США и Китаем. Правительство обменивается мнениями о нынешнем положении дел с целью предотвратить дальнейшее его ухудшение.
Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
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