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Политика

10:34

Министр объединения Южной Кореи объявил об отставке

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Глава Министерства по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль решил покинуть пост в связи с ухудшением отношений с КНДР, сообщает RT.

"Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений", – сказал он.

Ким Ен Чхоль выразил сожаление в связи с тем, что он не смог добиться мира и процветания на Корейском полуострове.

С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок. Эти действия оценили как враждебный акт, нарушающий мирные соглашения. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не прекратит подобную практику.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Вооруженные силы Кореи усилили наблюдение за соседней страной, войска находятся в состоянии повышенной готовности.

Сеул обещает принять решительные меры в ответ на любые провокационные военные действия Пхеньяна. Замначальника Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Ю Гын считает, что происшествие разрушило надежды людей, которые надеялись на развитие межкорейских отношений.

В Кремле внимательно следят за происходящим на Корейском полуостров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вызывает беспокойство. Россия призывает обе стороны к сдержанности.

Власти Южной Кореи поддерживают тесный контакт с другими государствами, в том числе с США и Китаем. Правительство обменивается мнениями о нынешнем положении дел с целью предотвратить дальнейшее его ухудшение.

Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео

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