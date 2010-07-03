В Госдуме прокомментировали призыв вице-премьера Италии к диалогу с Россией

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление вице-премьера Маттео Сальвини о важности диалога между Западом и Россией.

"Мы исходим из того, что необходимо развивать отношения со всеми партнерами по всем направлениям, будь то Китай, Европа, Ближний Восток, Азия или Африка...", – цитирует Морозова RT.

Депутат назвал неприемлемыми искусственные препятствия для торгово-экономического сотрудничества со странами Европы, которые создаются "в том числе со стороны США".

Морозов также отметил важность торгово-экономического партнерства с Италией, назвав ее "очень близкой для нас страной".

Сальвини в ходе визита в США призвал к диалогу между Западом и Россией. Он отметил важность присутствия России за общим столом переговоров.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал искренним заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости сотрудничества с Россией.