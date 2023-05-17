Зерновая сделка продолжит действовать, если РФ не потребует ее прекращения – СМИ

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Зерновая сделка продолжит действовать и после 18 мая, если Россия не захочет ее прекратить и не предпримет для этого соответствующих шагов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Он подчеркнул, что в настоящее время этого не произошло и ситуация в проведении сделки не изменилась: работа Совместного координационного центра в Стамбуле продолжается.

"День 18 мая как срок истечения сделки был установлен Россией, дальнейшее развитие ситуации зависит от нее", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что формальная процедура продления не предусмотрена, а подписанные соглашения предполагают продление на срок в 120 дней, то есть до 16 июля после истечения действия предыдущего срока.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщали, что украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней. Срок действия договоренностей истекает 18 мая. По словам источника агентства, вопрос продления российской части сделки пока обсуждается, он будет решаться на уровне президентов РФ и Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя судьбу зерновой инициативы, заявил, что обсуждать потенциальный исход договоренностей не уместно. Он предложил дождаться официального объявления о результатах.

